Portes et menuiseries spéciales et multi-performances

CALCAGNI METALLERIE œuvre depuis 1923 pour répondre aux attentes les plus exigeantes de ses clients, que ce soit sur des projets d’envergure présentant des difficultés techniques importantes ou des projets plus modestes, avec des enjeux de sécurité et des exigences de durabilité des installations.

CALCAGNI METALLERIE est avant tout un partenaire, une structure souple et réactive qui écoute, analyse et conseille ses clients. Nous disposons d’un bureau d’études intégré en étroite collaboration avec les laboratoires extérieurs pour les essais et la validation de nos conceptions afin d’anticiper, développer et vous assurer des réalisations aux normes et réglementations en vigueur. Nous vous garantissons un management de qualité de vos projets avec un chargé d’affaires dédié qui vous accompagnera du début à la réception de vos travaux.

Notre expérience et notre savoir-faire dans le domaine de la métallerie-serrurerie acier et inox, la menuiserie aluminium et les portes et menuiseries spéciales et multi-performances, nous permet de vous apporter les bonnes solutions et de répondre parfaitement à votre cahier des charges en vous apportant une prestation de qualité.

Les menuiseries métalliques conçues par l’entreprise CALCAGNI METALLERIE ont été choisies en

France métropolitaine, en outre-mer et à l’étranger dans de nombreux domaines : sites à risques, bâtiments de l’Etat, banques, sites militaires, etc.

Le savoir-faire de CALCAGNI METALLERIE :