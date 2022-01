La société CALWATT Industrie est un fournisseur professionnel des systèmes structurels de câblage de réseau et des solutions de base pour l'infrastructure du réseau et les applications industrielles.

Fondée en 1978 au Morangis en France, où le siège principal de la société se trouve aujourd'hui, Il y a plus de 36 ans que CALWATT se procède à la livraison complète des solutions infrastructurelles des réseaux pour soutenir les besoins primitives des clients de cette industrie partout dans le monde.

L'innovation technologique, le développement de réseau et la promotion d’une solution efficace sont des objectifs principaux de la société. CALWATT offre de divers produits, y compris les câbles de cuivre, les câbles des fibres optiques, des dispositifs électroniques et les accessoires des systèmes de cuivre et de fibre. Les produits, les services et le développement de haute qualité constituent le fondement de CALWATT dont le centre principal est le service clientèle.

CALWATT INDUSTRIE avec plus d'une décennie de spécialité dans le domaine du réseau, essaie toujours de bien compléter et comprendre le soutien professionnel aux clients. À l'heure actuelle, la société dispose d’une personnelle technique et spécialisé et les services de l’industrie s’offrent sous la forme de différentes propositions.

Le savoir-faire de CALWATT :