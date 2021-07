CAPAROL, votre partenaire en peinture intérieur, extérieur, laques, bois, sols, décoration.

Les valeurs fondatrices de la marque sont la qualité, l’innovation technologique, et le respect de l’environnement et des personnes, au service des peintres.

CAPAROL accorde une place toute particulière à la recherche, pour toujours mieux anticiper les besoins à venir et proposer des solutions innovantes.

Aussi, dans son processus de production, CAPAROL respecte une démarche éco-responsable et propose depuis toujours des solutions bien au-delà des normes européennes en vigueur.

Dès 1986, prenant de l’avance par rapport aux questions de santé et d’environnement, CAPAROL crée Indeko Mat, peinture d’intérieur en phase aqueuse, sans COV, et devient précurseur en matière de peinture respectueuse de l’environnement.

Les équipes de recherche du groupe ont toujours mené des études sur la baisse du taux d’émission dans l’air des Composés Organiques Volatils (COV), sur la limitation de la production des déchets, ou sur l’intégration de nouvelles matières premières qui permettront la commercialisation de « produits solutions » comme la gamme Capazen ou le Premium Color.

La technologie chez CAPAROL

« L’innovation continue, pour le meilleur des produits »

Forte de son importante structure de recherche et développement, CAPAROL est l'une des marques les plus prolifiques sur le marché en termes d'innovation.

Les équipes travaillent au quotidien sur l'ajustement de formules qui apporteront résistance, durabilité et stabilité à l'ensemble des produits de nos gammes.

L’innovation technologique est ancrée dans les valeurs de la marque et du groupe DAW et est au cœur des préoccupations à chaque instant. Aussi, forte d’une équipe qui cherche à aller toujours plus loin CAPAROL a développé au fil des années des produits répondant à des solutions techniquement novatrices et à des critères d’applicabilité drastiques, tout à en proposant toujours plus que les réglementations en vigueur.

Le savoir-faire de CAPAROL :