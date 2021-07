Facile d’accès, situé au centre de l’agglomération dieppoise, les CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE (CBN) Rouxmesnil produit et vend des granulats (naturels, recyclés et traités) pour les professionnels du BTP, architectes et particuliers. Il réceptionne des matériaux inertes pour valorisation ou destinés au remblaiement des ISDI et carrières.

Les CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE font partie du groupe Eurovia.

Partenaire des territoires, Eurovia conçoit des solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité économique et renforcer le lien social, par la conception, la construction et l'entretien d'infrastructure de transport et d'aménagements urbains.

Eurovia propose un ensemble intégré d'expertises et de savoir-faire à travers quatre métiers : les travaux d'infrastructures de transport et d'aménagement urbain, l'exploitation de carrières, la production industrielle, la maintenance et les services.

En France, Eurovia emploie 24 200 personnes dans 150 agences de travaux et 220 carrières.

Le savoir-faire des CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE :