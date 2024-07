CENTRAL LOBAO SA - Batiweb

CENTRAL LOBAO est une entreprise portugaise spécialisée dans les outils, appareils, équipements et accessoires diverses, spécialisée dans les domaines de la construction, le bricolage, l'agriculture et le jardin, la sécurité, et l'éclairage. Avec des marques propres et des milliers de produits dans son portefeuille, elle est naturellement un fournisseur privilégié et compétitif à l’échelle internationale.

Elle dispose d’installations des plus modernes - plus de 20.000 m2 de surface couverte et d’une plate-forme logistique robotisée - et d’un modèle d’organisation fonctionnel et flexible, où elle dispose d'une équipe de professionnels qualifiés et très engagés dans le succès de l'entreprise et de ses clients, de qui lui permet d'exercer sa vaste activité avec les plus hauts standards de qualité.



Avec une orientation claire tournée vers le marché et vers ses clients, la CENTRAL LOBAO s’engage dans une gestion stratégique concentrée dans la création de valeur, à travers ses marques, ses gammes de produits et services, des solutions intégrées qui cherchent à surprendre et maximiser la satisfaction de ses clients et utilisateurs, de manière continue.

Les marques Aslo, Vito et iTools, avec une gamme de milliers de références, répondent aux besoins des clients, avec des solutions de confiance qui facilitent leur quotidien et la réalisation de leurs initiatives, à la fois professionnelle et récréatives, en confirmant la qualité et les connaissances acquises en de plus de 20 ans d'expérience.

Le savoir-faire de CENTRAL LOBAO :