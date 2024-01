Depuis 50 ans, le CERIB occupe une part importante sur la scène de l’expertise dans le secteur de la construction.



Présentation :

Le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB) est un Centre Technique Industriel, reconnu d’utilité publique et institué en 1967 conjointement par le ministre chargé de l’Industrie et par le ministre chargé de l’Économie et des Finances, à la demande de la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB). Avec plus de 170 collaborateurs et un haut niveau d’expertise, ses équipements d’essais des produits et matériaux du BTP se déploient sur 15 000 m² de laboratoires.



Catalogue :

Les expertises proposées par CERIB sont regroupées en 6 catégories :

Prévention

Évaluation

Modélisation

Accompagnement

Diagnostic

Formation

Durant l’étape de prévention, une équipe du centre se charge d’assurer la conformité au niveau de la santé, de la sécurité du travail et de l’environnement. Elle analyse la conception des équipements installés dans un bâtiment pour éviter les accidents. Elle réalise également un audit de conformité des machines nouvellement achetées par l’industrie, par exemple. Grâce aux mesurages réalisés par les professionnels de CERIB, les salariés peuvent travailler dans un environnement exempt de bruits dérangeants et d’agents chimiques dangereux comme les fumées de soudage, les poussières de bois, ou les vapeurs de solvants.



Via des outils spécialités et des calculs scientifiques, CERIB est en mesure de modéliser principaux phénomènes physico-chimiques des matériaux, ainsi que la durabilité des structures. Pour l’aider dans sa mission, le centre dispose d’une salle d’essais où se trouvent différents matériels et appareillages. Ils permettent de diagnostiquer les performances ces ouvrages existants. De plus, CERIB étudie les impacts environnementaux de l’industrie, ainsi que la résistance au feu des matériaux.