Le Cerib inaugure son nouveau laboratoire Kairos

Dans le prolongement de son offre Kairos, lancé il y a deux ans, le Cerib ouvre un laboratoire dédié. Le but : « doubler la capacité d’essais de durabilité » des constructions de bâtiments et infrastructures béton.

En novembre 2021, le Centre d'Études et de Recherches de l'Industrie du Béton (Cerib) lançait Kairos. Cette offre a pour but d’aider les maîtres d’ouvrage et bureaux d’études à anticiper les travaux de maintenance et de réparation des bâtiments et d’infrastructures béton.

Une démarche de durabilité des ouvrages, tout en maîtrisant les coûts, qui s’étoffe avec un nouveau laboratoire, inauguré lors de la 8e édition de la Journée Expertise & Construction du Cerib, ce jeudi 6 juillet.

« Doubler la capacité d’essais de durabilité »

Basé à Epernon (28), sur le siège du Cerib, le laboratoire Kairos répond à un constat. « La transition écologique est au centre des enjeux du secteur du bâtiment et des travaux publics et tous ses acteurs sont engagés dans la réduction de l’empreinte environnementale des ouvrages. Dans ce cadre, les professionnels de la filière béton doivent pouvoir disposer d’un panel d’outils et solutions pour diminuer les émissions de CO2 des ouvrages en béton », lit-on dans un communiqué du centre technique industriel.

Le centre d’essai flambant neuf a trois ambitions. D’abord, le développement des innovations matériaux adaptées « aux exigences liées à la durée de vie des ouvrages ». Le laboratoire servira aussi à optimiser le système constructif (enrobages, caractéristiques du béton…), « en prenant en compte les contextes socio-économiques et environnementaux ». Y seront également menés des épreuves d’études, de convenance mais aussi de contrôles et de caractérisation des propriétés de durabilité, sous accréditation Cofrac Essais n° 1-0001.

Afin de mener ces travaux, le laboratoire Kairos s’est muni de tout un attirail d’équipements :

Enceintes de carbonatation accélérée

Hotte de chimie

Étuves et enceintes climatiques

Balance équipée pour des pesées hydrostatiques

Dessiccateurs

Pompes à vide

Cellules de migration des ions chlorures avec des générateurs électriques

Dispositif – système avec le pont RLC pour des mesures de résistivité électrique

Le Resipod - dispositif de mesure de résistivité électrique de surface

Équipements pour des essais de réaction alcali-granulat, de réaction sulfatique interne et de réaction sulfatique externe

Enceintes d’ambiance et déformètre

Cellules d’essais de lixiviation à pH constant

Dispositifs pour des mesures électrochimiques en laboratoire

Dispositifs pour des mesures électrochimiques sur site - essais non destructifs

Cellule de perméabilité au gaz

Equipement de mesure de perméabilité à l’eau sous pression



« Ce nouveau laboratoire permet de doubler la capacité d’essais de durabilité pour les indicateurs de durabilité et de performances : porosité accessible à l’eau, coefficient de diffusion des ions chlorure, essai de carbonatation naturelle ou accélérée, résistivité électrique, perméabilité au gaz, essai de gel sur béton durci, essai d'écaillage des surfaces de béton durci exposées au gel en présence d'une solution saline, résistance aux environnements chimiquement agressifs (pH, sulfates)… », expose le Cerib.

Virginie Kroun

Photo de Une : Essai de résistivité électrique - Cerib