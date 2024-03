Le Centre d’Études et de Recherche de l’Industrie du Béton (CERIB) annonce l'inauguration d'une filiale sur l'Île de la Réunion, à Saint-Denis. L'ambition est de s'inscrire dans un partenariat durable avec les acteurs locaux.

Dans une démarche stratégique ambitieuse, le Centre d’Études et de Recherche de l’Industrie du Béton (CERIB) élargit ses horizons dans l'Océan indien en inaugurant sa nouvelle filiale sur l’Île de la Réunion, à Saint-Denis.

La naissance du CERIB Océan Indien traduit une volonté du secteur de fournir un accompagnement de qualité aux industriels locaux. Cette antenne opérationnelle interviendra sur diverses missions, comme la métrologie, la gestion de projet, ou encore l'assistance technique.

« Notre présence dans l'océan Indien s'inscrit dans une logique naturelle de proximité avec nos clients et partenaires locaux. Cette implantation nous permet non seulement d'être en contact direct avec eux, mais aussi d'offrir nos services à de nouveaux industriels dans cette région en pleine expansion », indique Stéphane Le Guirriec, directeur général du CERIB.

Une présence locale

Le CERIB Océan Indien élargit ainsi le champ d'action du CERIB en offrant son expertise aux industriels basés à La Réunion et à Mayotte, ainsi qu'à l'étranger, notamment à l'Île Maurice et Madagascar. L'implantation du CERIB sur l'île de la Réunion vise à soutenir les efforts déjà entrepris en matière d'Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) dans la région.

« En déployant une équipe sur place et en mettant nos expertises et moyens à disposition des acteurs locaux, nous répondons à une demande croissante de nos clients et partenaires à La Réunion et à Mayotte. Cette proximité nous permettra également de nous engager de manière plus effective sur des problématiques spécifiques de ces territoires, telles que la gestion de l'eau et la préservation des ressources », complète Cédric Francou, directeur général du CERIB Océan Indien.

Marie Gérald

Photo de une : ©CERIB