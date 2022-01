CFP (Clôtures Fermetures Production) est une société implantée en France depuis 1985 sur un site de 15000 m². Devenue une référence dans le domaine de la menuiserie extérieure, tant par l’esthétisme du produit que par sa solidité.

Les modèles que nous vous proposons sont fabriqués avec des pièces adaptés, minutieusement étudiées. Les profilés, les joints, les accessoires et les traitements de surface ont été soumis à des études poussées pour atteindre une grande qualité de fabrication. Notre succès résulte de notre savoir-faire et de notre travail appliqué et innovant.

Nos gammes recèlent une multitude de détails pour atteindre un niveau de finition supérieur et surtout une grande robustesse afin que votre investissement soit de longue durée. Les portails ou les clôtures sortant de notre atelier de production sont la preuve de notre créativité et de notre professionnalisme. Aves nos produits, vous investissez dans l’harmonie et la qualité, résultat d’un travail réfléchi et planifié.

La richesse de notre expérience dans le domaine du portail et de la clôture, nous insuffle le goût de toujours nous dépasser pour participer à l’innovation Outdoor. Nos gammes se distinguent par des combinaisons imaginatives de matériaux et de décors, qui donnerons du style à votre entrée. La technologie y est intégrée pour vous offrir un plus grand confort grâce aux motorisations connectées.

Nous vous proposons ainsi, des portails et des clôtures remarquables, fabriqués sur mesure. Votre projet est unique et personnel. Notre engagement est total afin de vous offrir une solution complète qui s’adapte parfaitement à votre façade. Pour une plus grande réactivité et une empreinte écologique modérée, tous nos produits sont conçus et fabriqués en France.

Ainsi nous vous garantissons des délais planifiés au moment de votre commande.

Le savoir-faire de CFP :