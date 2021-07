CHARGEUR + : Concepteur et fabricant français d'outils autonomes et de produits adaptables pour vos tracteurs.

CHARGEUR + s’est installé avec réussite sur un marché de niche en proposant des gammes de produits spécialement étudiées pour répondre aux besoins des particuliers comme à ceux des artisans et des professionnels, avec des budgets très accessibles.

Notre unité de production à proximité de La Rochelle conçoie et assemble des machines agricoles et de chantiers.

CHARGEUR + fait désormais partie du Groupe Go Industry.

En intégrant le groupe Go Industry en 2016, la marque a ainsi étoffé son catalogue, renforcé son réseau de distributeurs, son SAV et anticipé la réalisation de nouveaux modèles spécialement adaptés aux besoins des particuliers comme des professionnels.

La petite entreprise qui existe depuis 2005 prend ainsi une nouvelle envergure permettant un service de qualité et de bénéficier de ressources assurant sa pérennité et garantissant ses objectifs de développement par l'innovation.

GO Industry réinvente les fondamentaux des nouveaux groupes industriels, dont la réussite repose avant tout sur la valeur des hommes, leurs capacités d'innovations, leur audace.

Ainsi, GO Industry a choisi de jouer la synergie des métiers pour maîtriser des filières complètes dédiées à la fabrication responsable et durable et à la satisfaction de ses clients, en France comme à l’étranger. Les premiers pas de ce groupe sont plus que prometteurs, les résultats sont là, le process synergique fonctionne ! Enfin, on peut être rigoureux tout en s’adaptant instantanément aux fluctuations des environnements marché. GO Industry adopte un style agile qui lui permet de répondre à toutes les envergures de projets, avec souplesse, implication, passion, ouverture d’esprit.

Oui, nous avons toujours un temps d’avance !

Le savoir-faire de CHARGEUR + :

NOS MACHINES

Mini-pelle

Manutention

Dumper

Chargeur

NOS PIÈCES