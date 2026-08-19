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Charpentes FOURNIER est un fabricant français spécialisé dans la conception, la fabrication et la pose de charpentes en bois lamellé-collé. Depuis 1968, l’entreprise accompagne les professionnels de la construction dans la réalisation de structures bois adaptées aux projets les plus exigeants.

Grâce à son bureau d’études intégré, Charpentes FOURNIER intervient dès l’analyse de la faisabilité technique et économique. Les équipes prennent en compte les contraintes architecturales, structurelles et fonctionnelles de chaque opération afin de proposer des solutions sur mesure.

La fabrication est assurée dans les ateliers de l’entreprise, équipés pour produire des charpentes et des poutres en bois lamellé-collé de grandes dimensions. Charpentes FOURNIER dispose également de ses propres équipes de pose et de son matériel de levage, ce qui lui permet d’assurer un accompagnement complet, de la conception jusqu’à l’installation sur chantier.

Son savoir-faire répond aux besoins des bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs. Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, architectes et charpentiers bénéficient d’un interlocuteur expérimenté, capable de concevoir des structures bois performantes, durables et adaptées à chaque projet.

Implantée au Poiré-sur-Vie, en Vendée, Charpentes FOURNIER s’appuie sur plusieurs générations de charpentiers, une production française et une expertise reconnue dans le domaine de la construction en bois lamellé-collé.