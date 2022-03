Chuchu Decayeux est avant tout une entreprise familiale dans laquelle les collaborateurs se sentent bien et se passionnent pour leur métier.

Les valeurs, la connaissance de l’entreprise et de ses produits perdurent et se développent grâce à l’ancienneté et l’expérience de ses salariés : expertise des métiers du gaz et de la construction, maîtrise des outils de production, connaissance de l’historique de la gamme, expérience du terrain et donc des besoins clients.

Sa croissance continue amène Chuchu Decayeux à recruter régulièrement de nouveaux collaborateurs dynamiques qui apportent un regard neuf sur le métier.

Le développement de son savoir-faire industriel est assuré par la valorisation des compétences individuelles et collectives de ses collaborateurs. Le bien-être des salariés assure une bonne cohésion et donc une communication efficace entre les différents services de l’entreprise. C’est grâce à cela que Chuchu Decayeux a atteint un niveau de souplesse et d’adaptabilité qui répond toujours au mieux aux besoins de ses clients.

Les Hommes sont la clé de notre réussite

Dans l’objectif de toujours satisfaire ses clients, Chuchu Decayeux investit continuellement et massivement dans la R&D ainsi que dans son outil industriel : renouvellement du parc machines, robotisation, automatisation, nouveaux postes de montage, nouvelles technologies dédiées aux produits…

Chuchu Decayeux c’est aussi différents services à votre écoute.

Votre premier contact est le service technico-commercial, des hommes et des femmes réactifs, polyvalents et à votre service:

Une Hotline technique pour répondre à l’ensemble de vos questions.

Études « sur-mesure » de vos chantiers (PLT Flexikit, conduites montantes, coffrets équipés, armoires techniques…)

Une équipe marketing pour vous accompagner sur vos différents supports de communication ...

LE SAVOIR FAIRE D’UN ARTISAN FRANÇAIS :