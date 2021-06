CMS FRANCE

CMS réalise des machines et des systèmes pour l’usinage de matériaux avancés (matériaux composites, fibre de carbone, alliages légers) ainsi que des matières plastiques, du verre, de la pierre et des métaux.

CMS (acronyme de Costruzioni Macchine Speciali) nait en 1969 d’une claire vision stratégique de son fondateur : offrir des solutions personnalisées et d’avant-garde, basées sur la profonde connaissance des processus des clients.



Le slogan "CMS, votre partenaire technologique" identifie la vocation de CMS à savoir construire des machines et des systèmes en mesure de faire - des procédés de transformation, un élément distinctif pour nos clients, qui contribue à créer leur avantage compétitif et leur succès, mesurables et durables.

L'innovation fait partie de l’ADN de CMS. Des innovations technologiques de tout premier plan, fruit d’importants investissements en recherche et en développement et des achats d’entreprises premium, ont permis d’obtenir une croissance continue et des positions de leadership dans les différents secteurs de référence. Une grande partie des investissements - réalisés ces dernières années, ont porté sur la numérisation des services associés aux machines et aux systèmes.

Dans les deux pôles de production de Zogno - situé dans la province de Bergame, plus de 10.000 machines ont été produites sous la marque CMS. Elles sont, aujourd’hui, installées dans les ateliers de production des plus grandes entreprises.

CMS se présente sur le marché avec 5 branches spécialisées qui représentent l'excellence en termes de flexibilité, précision et performances, dans de nombreux secteurs tels :

Industrie aérospatiale

Industrie automobile

Formule 1

Industrie nautique

Lunetterie

Production de turbines éoliennes

Secteur de la construction

Architecture

Design d’intérieur

Mobilier urbain

Sculpture



De plus, CMS dispose des meilleurs services de distribution et de fourniture de pièces de rechange et après-vente qui offrent des solutions allant de l’intervention de techniciens sur place, dans le monde entier, en passant par les services à distance, via les instruments numériques les plus performants.

Notre plateforme CMS Connect est en mesure d’offrir des services numériques personnalisés qui accompagnent les activités quotidiennes d’entretien et de dépannage, en améliorant la disponibilité et l’utilisation des machines et des installations.

Le savoir-faire de CMS :