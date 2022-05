CNSE : Fabricant de bases vie mobiles et fixes

Fabrication de bases vie mobiles et fixes aménagées ou non, abris de décontamination, conteneurs, WC autonomes pour les chantiers, solutions sanitaires mobiles et fixes pour les chantiers et l’évènementiel.

La société jouit de plus de 40 années d’expérience dans la réalisation d’abris de chantier mobiles et fixes et a développé des compétences au fil du temps permettant de répondre aux besoins les plus variés de ses clients.

Implantée au Nord de Lyon, CNSE conçoit, fabrique et commercialise des abris de chantier mobiles et fixes, des unités mobiles de contamination et des sanitaires depuis 1972.

Intégrée au groupe GSCM depuis 2019, CNSE est le leader sur son marché avec plus de 1 300 abris fabriqués en 2018.

CNSE met sa forte capacité de production, son innovation constante et son dynamisme au service de ses clients pour leur offrir des produits toujours plus autonomes, performants et confortables.

Notre nouvelle usine CNSE II est maintenant terminée ! Les équipes dédiées à l’électricité, à la plomberie et au contrôle y sont opérationnelles. Encore quelques aménagements intérieurs à venir pour le confort de travail de nos collaborateurs.

Le savoir-faire de CNSE :