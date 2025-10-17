CODIFAB - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CODIFAB », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Le CODIFAB, Comité professionnel de Développement des Industries Françaises de l'Ameublement et du Bois, a pour mission de conduire et financer des actions collectives que les entreprises cotisantes n’auraient pas la capacité de mener à titre individuel.

Les industries de l’ameublement et du bois comprennent les entreprises qui produisent des biens matériels par la transformation et la mise en œuvre de matières, soit 4200 PME/ETI et plus de 15 000 artisans, représentées au sein du CODIFAB par les organisations professionnelles représentatives :

L’Ameublement français

L’Union Nationale de l’Artisanat des métiers de l’Ameublement (UNAMA)

L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME)

L’Union des Industriels et Constructeurs Bois (UICB)

L’Union des Industries du Panneau Contreplaqué (UIPC)

L’Union des Industries de Panneaux de Process (UIPP)

L’Union des Métiers du Bois de la Fédération Française du Bâtiment (UMB - FFB)

L’Union Nationale Artisanale Charpente Menuiserie Agencement de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (UNA - CMA - CAPEB)

Ces actions d’intérêt général ont pour objectif d’accompagner, de renforcer et de développer les entreprises de l’ameublement et du bois selon les axes stratégiques définis tous les 4 ans par le contrat de performance signé avec l’Etat.

Le savoir-faire du CODIFAB :