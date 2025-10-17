CODIFAB - Batiweb

ConnexionS'abonner
120 avenue Ledru Rollin
75011 PARIS
France
Le CODIFAB, Comité professionnel de Développement des Industries Françaises de l'Ameublement et du Bois, a pour mission de conduire et financer des actions collectives que les entreprises cotisantes n’auraient pas la capacité de mener à titre individuel.

Les industries de l’ameublement et du bois comprennent les entreprises qui produisent des biens matériels par la transformation et la mise en œuvre de matières, soit 4200 PME/ETI et plus de 15 000 artisans, représentées au sein du CODIFAB par les organisations professionnelles représentatives :

  • L’Ameublement français
  • L’Union Nationale de l’Artisanat des métiers de l’Ameublement (UNAMA)
  • L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME)
  • L’Union des Industriels et Constructeurs Bois (UICB)
  • L’Union des Industries du Panneau Contreplaqué (UIPC)
  • L’Union des Industries de Panneaux de Process (UIPP)
  • L’Union des Métiers du Bois de la Fédération Française du Bâtiment (UMB - FFB)
  • L’Union Nationale Artisanale Charpente Menuiserie Agencement de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (UNA - CMA - CAPEB)

Ces actions d’intérêt général ont pour objectif d’accompagner, de renforcer et de développer les entreprises de l’ameublement et du bois selon les axes stratégiques définis tous les 4 ans par le contrat de performance signé avec l’Etat.

Le savoir-faire du CODIFAB

  • Fédérer les acteurs de la filière bois et ameublement
  • Choisir les actions collectives les plus pertinentes
  • Veiller à la réalisation des actions collectives
  • Communiquer sur les résultats et les livrables
