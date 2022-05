Les portails et clôtures COFRECO sont issus d’une histoire de famille qui remonte à 1927 et d’un savoir-faire très pointu qui se transmet en s’enrichissant de génération en génération. De César Gaiffe à ses fils Henry et Gérard, puis d’Henry Gaiffe à sa fille Dominique Gaiffe-Laurence.

COFRECO s’engage pour une fabrication et des emplois en France.

Depuis sa création en 1927, notre société a toujours eu pour vocation de défendre le Made in France.

Nous mettons un point d’honneur à rester proches de nos clients, mais également à garantir une grande qualité de produits et services.

Nous pensons que la qualité à la française n’est plus à démontrer. Le savoir-faire de la France est réputé dans le monde entier. Notre pays est reconnu pour son artisanat de grande valeur, et son goût prononcé pour le design. A nos yeux, il est important d’oeuvrer à préserver ce savoir-faire à l’heure de la mondialisation.

Nous avons misé depuis le début de notre activité sur la qualité de nos produits et de nos services, et pour maintenir cette ligne qualitative qu’est la nôtre depuis plus de 90 ans, il n’a jamais été question de fabriquer ailleurs qu’en France.

La volonté de sauvegarde de nos emplois en France nous amène à privilégier aujourd’hui toujours une fabrication entièrement française.

Nos deux uniques sites de production sont situés à Pontarlier dans le Doubs et à Pont d’Ouche en Bourgogne. Fortement ancrés dans le terroir français, c’est dans ces deux sites de fabrication que nous réalisons l’intégralité de nos portails, portillons et clôtures.

Le site de production franc-comtois a été construit en 1966, à l’origine spécialisé dans la fabrication de coffrages en bois, on y fabrique désormais également des portails, portillons et clôtures.

L’usine en Bourgogne quant à elle est dédiée à la fabrication des portails, portillons et clôtures en aluminium soudé et en fer.

L’histoire de COFRECO, c’est avant tout une histoire familiale très fortement liée à son territoire : le Haut Doubs. C’est pour cette raison que nous garantissons une fabrication de qualité.

Le savoir-faire de COFRECO :