COLLARD ET TROLART THERMIQUE

90 ans d’innovation et d’excellence, Collard et Trolart est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements en génie climatique.

Depuis 1929, notre parcours est marqué par l’innovation et la technicité : Ces 2 piliers nous ont permis d’apporter, à chaque phase de notre développement, des réponses adaptées et performantes, notamment en matière d’efficacité énergétique.

Collard Trolart est aujourd’hui une entreprise à la pointe de son domaine, forte d’un savoir faire unique qui repose sur une longue tradition d’excellence au service de nos clients.

Fidèle à sa tradition de concepteur-fabricant, Collard Trolart offre une large gamme de solutions thermiques réputées pour son rendement, sa fiabilité et sa facilité d’installation.

Le savoir-faire de Collard et Trolart :