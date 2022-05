Depuis 1979, COMALL International s.r.l. collabore avec les principaux fabricants mondiaux de profilés en aluminium et propose des solutions d’avant-garde qui satisfont les exigences d’un marché en évolution constante.

Une entreprise moderne et technologiquement avancée qui, en qualité de leader dans la réalisation du système d’usinage défini outil multifonction ou poinçonneuse, a mis au point une ligne complète de produits innovants pour l’usinage des profilés en aluminium.

COMALL International s.r.l. offre non seulement une qualité de conception et de production élevée mais également la garantie d’un service exclusif fourni par un LEADER PAR PASSION.

Le succès de COMALL International repose sur son professionnalisme, sa capacité à innover, sa présence et son service sur le marché. Depuis des décennies, COMALL International porte haut les couleurs du made in Italy à l’étranger.

L’entreprise concentre son activité dans le secteur des poinçonneuses et est l’un des acteurs majeurs sur le marché européen. Un autre marché important est la logistique d’atelier avec une gamme d’articles de la marque logistic line systems.

Le dernier né de COMALL International, Silver Line, complète la gamme des machines de Fom Group: ce produit d’atelier bas-moyen de gamme associe qualité italienne et prix compétitif.

COMALL Italie propose depuis 1979 une gamme complète de machines, équipements et outils de poinçonnage destinés à l’usinage des profils aluminium et PVC. Ces profils sont utilisés pour la fabrication de fenêtres, coulissants, portes, façades, garde-corps, vérandas…

L’implantation de sa filiale COMALL France à Ancenis (44) en janvier 1996 a renforcé la présence de COMALL sur les marchés français, belges et Outre-Mer.

En effet, COMALL France assure ainsi, avec la même technologie et les mêmes compétences, le service technique, la conception et la fabrication d’outils de poinçonnage, le SAV, et les installations éventuelles de machines sur sa zone géographique. La proximité sur le terrain permet ainsi d’offrir une plus grande réactivité.

COMALL France fournit ainsi des outils de poinçonnage unitaires ou en petites séries, standard ou avec déclenchement automatique, selon le cahier des charges du client ; des gabarits de perçage unitaires ou en série ; des pièces détachées pour les poinçonneuses et les machines.

La croissance constante de COMALL France a ainsi permis son implantation dans un nouveau bâtiment en 2012, à Ancenis, équipé d’un large atelier et d’un show-room convivial pour présenter les machines et équipements.

COMALL France fournit des gammistes tels que SCHUCO, REYNAERS, KAWNEER, SEPALUMIC… mais aussi d’importants industriels de la fabrication de menuiseries aluminium.

Le savoir-faire de COMALL International s.r.l . :