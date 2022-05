COMELIT IMMOTEC

Créée en 1956, COMELIT Group SpA est une entreprise de renommée mondiale, spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes de vidéophonie, vidéoprotection, anti-intrusion, domotique, contrôle d’accès et anti-incendies. Sa forte vocation internationale provient de son lien profond avec le territoire où elle est née et où elle a installé celui qui est encore aujourd’hui son siège principal.

COMELIT a toujours mis l’homme au premier plan. Une approche humaniste qui se décline par l’attention réservée aux employés, par l’organisation du milieu de travail, par l’éthique qui régit les rapports avec les fournisseurs et les distributeurs, par le partenariat avec les installateurs.

Chaque produit COMELIT exprime cette vision, faite de valeurs qui résistent au temps.

COMELIT exporte dans plus de 90 pays par le biais de son siège principal en Italie et ses 16 filiales établies dans des zones stratégiques à l’étranger : de l’Europe à l’Extrême-Orient et des États-Unis au Moyen-Orient. Une structure commerciale complexe qui combine un savoir-faire commun et une connaissance des exigences spécifiques de chaque marché.

Se tourner constamment vers le futur : telle est la mission de COMELIT. L’innovation par le biais d’investissements constants dans les ressources humaines et les technologies s’exprime par la conception de nouvelles solutions, extrêmement simples et fonctionnelles, en mesure de contribuer à améliorer la qualité de la vie quotidienne.

Le savoir-faire de COMELIT :