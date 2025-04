Cool Roof : Leader européen du cool roofing

Depuis 2015, Cool Roof propose des solutions durables et abordables pour rafraîchir les bâtiments et lutter contre les îlots de chaleur urbains.

Grâce à notre technologie de cool roofing, nous réduisons la température des bâtiments sans climatisation, améliorant ainsi le confort thermique, réduisant la consommation énergétique et l'impact environnemental.

Une solution efficace contre la surchauffe des bâtiments.

Les toitures sombres absorbent la chaleur, transformant les bâtiments en fours urbains. La climatisation, souvent utilisée en réponse, accentue le problème en rejetant de la chaleur et en augmentant les émissions de gaz à effet de serre.

Notre revêtement réfléchissant, Made in France, diminue de 6°C la température intérieure des bâtiments en renvoyant 90% du rayonnement solaire. Inspiré des pratiques ancestrales et adopté dans de nombreux pays, il protège aussi les toitures des agressions solaires et prolonge leur durée de vie.

Une démarche éco-responsable et solidaire.

Nous intégrons l’éco-conception dans nos produits en utilisant des matériaux durables, comme la coquille d’huîtres, et nous développons une version open-source pour rendre notre solution accessible au plus grand nombre.

En parallèle, nous intervenons auprès d’écoles, hôpitaux et associations, en France et à l’international, pour lutter contre les effets du changement climatique.

Une entreprise reconnue et engagée

Membre de la Cool Coalition et du Plan Bâtiment Durable, nous participons activement à la transition énergétique.

Nos efforts sont récompensés par de nombreuses distinctions, dont la certification B Corp et le soutien du programme French Tech 2030.

Vous souhaitez rafraîchir vos bâtiments de manière durable ?