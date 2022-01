COOPER CAPRI SAS appartient à la division COOPER Safety du groupe COOPER Industries.

Spécialiste de l’appareillage et des accessoires électriques la société est située en Sologne (41).

Fondée en 1908, cette petite entreprise devient en 1922, Comptoir du « Décolletage » d’où le sigle « CODEC ».

Après la seconde guerre en 1946, naît une nouvelle société au sigle « CAPRI » (Commerciale d’Accessoires de Produits et de Raccords Industriels). Cette société est créée dans le but d’acheter et de traiter davantage de matières premières. C’est à ce moment qu’apparaît le premier presse-étoupe industriel P32, qui remplace l’étoupe façonné manuellement autour du câble électrique.

En 1964, CAPRI et CODEC fusionnent et s’installent à Nouan-le-Fuzelier pour créer la Société Anonyme CAPRI - CODEC. L’implantation sur le site permet de développer l’activité « BATIMENT » en créant un nouveau produit intitulé le « système PIEUVRE », c’est-à-dire un composant qui assure la distribution des câbles dans les dalles et pré-dalles des grands ensembles.

En 1992, pour anticiper le développement des deux secteurs INDUSTRIE et BATIMENT, le site de Nouan le Fuzelier regroupe, outre les ateliers et magasins, le siège social, la Direction Générale, le laboratoire d’essais et les services (Achats, Personnel, Informatique, Commercial, Comptabilité- Finances, Bureau d’Etudes, Qualité / Sécurité / Environnement et Méthodes industrialisation)

En mai 1999, CAPRI CODEC SA rejoint le groupe Américain COOPER Industries Inc. Ce regroupement permet de développer les forces de ventes en Europe, en Asie et aux États- Unis.

En 2003, la société CAPRI-CODEC S.A. (Société Anonyme) devient la société CAPRI CODEC SAS (Société par Actions Simplifiée).

En 2008, la division Cooper Menvier devient Cooper Safety. La société CAPRI CODEC SAS change de dénomination est devient COOPER CAPRI SAS.

COOPER CAPRI SAS en quelques chiffres :

CA : 40M €

Effectif : 270 personnes

Fabrication : 70 millions unités par an

Certification : ISO 9001 ; ISO 14001 et OHSAS 18001

Le savoir-faire de COOPER CAPRI SAS :

La société propose 2 familles de produits sous la marque CAPRI :

Produits pour bâtiment tels que les boîtes pour cloisons sèches, les boîtes de banches, les boîtes pavillonnaires….

Produits pour l’industrie tels que les presse-étoupe polyamide ou laiton, les gaines et raccords….

Depuis 2 ans, une nouvelle gamme de produits est venue compléter la gamme CAPRI. Il s’agit des systèmes de fixation B-Line, marque du groupe Cooper