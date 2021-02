Créée en 1965 à Lyon, CQFD est une société française, qui intervient sur le marché de la grande distribution de bricolage.

Elle est le principal maillon de la division bricolage du groupe SOCALDI.

Leur métier est de concevoir, de fabriquer et de vendre des solutions et des concepts innovants pour aménager, rénover et décorer l’habitat. Près de 90 salariés sur les sites de Saint Laurent d’Agny (quincaillerie) et de Millery pour sa filiale jardin (LOUIS MOULIN), et plus de 250 employés sur l’ensemble du périmètre (fabrication, logistique, commercial, marketing et développement produits) assurent la production et la commercialisation de leurs produits.

Depuis plusieurs années, CQFD est passé du statut de distributeur à celui de concepteur et fabricant. C’est un véritable gage de compétitivité. Ils proposent une qualité et un suivi, une maîtrise des coûts et une force d’innovation et de développement de nouveaux produits.

3 sites de productions assurent une grande partie de la transformation et de la fabrication des produits.

De plus CQFD propose des produits durables dans le respect de l’environnement et de la santé. Aucun produit bichromaté, l’utilisation d’un vernis en phase aqueuse (sans solvant) pour les profilés acier, mais également l’intégration des travailleurs handicapés.