DACAME FRANCE - Batiweb

DACAME : Spécialiste dans la fabrication d’équipement pour le bâtiment

DACAME est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de systèmes d’échafaudages, de sécurité et d’outillage pour le secteur de la construction. Le siège est situé à Barcelona et occupe un emplacement de 70 000 m².

Nous travaillons dans plus de 50 pays et développons notre système d’activité en nous basant sur la philosophie de vous offrir une solution complète pour vos projets, en vous proposant : Une conception adaptée à vos besoins, une livraison selon le délai et à l’endroit souhaité, 5 types d’échafaudages, compatibilité entre les systèmes certifiés multidirectionnel et européen, excellent rapport qualité-prix et formation personnalisée.

Suivant la philosophie d’internationalisation, la société DACAME arrive en France en 2004.

DACAME FRANCE est née pour garantir le meilleur service à nos clients français. L’équipe française est dirigée par Luc Massal.

DACAME FRANCE dispose d’une large gamme de produits spécifiquement adaptés aux besoins du marché français ; ils sont tous fabriqués conformément aux normes de sécurité et de qualité de la Communauté Européenne.

Nous sommes à votre disposition, en garantissant dans tous les cas la qualité, la sécurité du matériel et du personnel, ainsi que le meilleur service de distribution de nos produits, sans oublier le respect des personnes et de l’environnement.

Le savoir-faire de DACAME :