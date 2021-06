DEBBAS FRANCE : Nous fournissons des solutions innovantes, clés en main, pour aider nos clients à réaliser aujourd’hui les bâtiments de demain.

Depuis plus de 50 ans, DEBBAS FRANCE (anciennement ARLUS) conçoit et réalise en liaison étroite avec les concepteurs, prescripteurs, installateurs et utilisateurs, des Solutions complètes d’éclairage.

Les systèmes de construction incorporent désormais une part grandissante de services, donc de sophistication et de personnalisation, il en résulte un besoin croissant pour des solutions d’éclairage adaptées ou sur mesure.

Afin de résoudre les problèmes spécifiques d’éclairage qui se posent ainsi à ses clients, DEBBAS FRANCE s’est doté des moyens appropriés en hommes et matériels, permettant d’apporter avec précision, efficacité et célérité, les réponses adaptées aux situations les plus variées.

Le savoir-faire de DEBBAS FRANCE :