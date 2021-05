Non renseigné

Fondée en 1981, DEFTA AIRAX assure la conception, la fabrication et la commercialisation de vérins à gaz pour l’industrie Automobile.

Parallèlement à son activité d’équipementier automobile de premier rang, DEFTA AIRAX participe au développement de l’utilisation du vérin à gaz dans de nombreuses autres branches de l’industrie.

Pour son développement, DEFTA AIRAX bénéficie de moyens mis en commun au niveau du Groupe DEFTA. Grâce à des efforts constants (innovation, compétitivité), DEFTA AIRAX est aujourd’hui une référence européenne.

Certification

AIRAX a mis en place depuis de nombreuses années une organisation qualité répondant aux attentes et aux exigences de ses clients. La politique de management environnemental menée au sein du groupe, tend à nous amener également vers une certification ISO 14001.

Recherche e développement

DEFTA AIRAX recherche en permanence de nouvelles solutions techniques pour améliorer ou compléter les fonctionnalités de sa gamme de vérins à gaz.

Nous développons de nouvelles applications en fonction des cahiers des charges clients pour tous les types d'industries.

Service & Conseil

Une équipe dédiée assure une prise en charge et une livraison des vérins à gaz standards en 48H.

Des délais de fabrication de quelques jours sont assurés sur les produits hors catalogue.

Nous vous accompagnons pour déterminer le vérin qui répond à votre besoin.

Environnement

Une démarche d'entreprise responsable pour un développement durable.

Les aspects environnement, santé et sécurité sont parties intégrante dans le développement des produits et des procédés.

AIRAX s’engage à évaluer les effets des substances chimiques utilisées dans le développement et la fabrication de ses produits sur ces différents aspects.

Le savoir-faire de DEFTA AIRAX :