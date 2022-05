DELTA PLUS SYSTEMS

DELTA PLUS SYSTEMS : Depuis de nombreuses années, nous concevons des solutions innovantes sur le marché de la sécurité contre les chutes de hauteur.

Spécialisés dans la fabrication, la commercialisation et l’installation de dispositifs de sécurité contre les chutes de hauteur : lignes de vie, points d’ancrage, rails de sécurité, garde-corps…, notre action s’étend sur l’ensemble du territoire national comme à l’international.

Nos spécialistes sont à votre disposition et vous fournissent un accompagnement complet pour une sécurisation clé en main.

Quelle que soit la structure, la configuration de votre bâtiment ou vos contraintes architecturales, nous avons une solution de sécurisation pour vous.

Nos techniciens et ingénieurs spécialisés en mécanique et génie civil conçoivent des systèmes de sécurité en hauteur standards ou sur-mesure, parfaitement adaptés à vos besoins et faciles d’utilisation.

Pour être efficace, un équipement destiné à la protection des chutes doit être adapté à votre environnement et à la nature des interventions à sécuriser.

Nos équipes identifient, évaluent les risques et vous accompagnent dans la définition de vos besoins.

Notre atelier de production intégré vous garantit une maîtrise optimale des procédés.

Nous mettons un point d’honneur à maitriser et contrôler l’ensemble des étapes de fabrication.

Nos produits sont conçus, développés et fabriqués en France afin de leur assurer une qualité et une fiabilité irréprochables.

Le savoir-faire de DELTA PLUS SYSTEMS :