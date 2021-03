Fondé en 1782, le Groupe DESCOURS & CABAUD a su devenir au fil des ans le partenaire privilégié des professionnels de l’industrie et du bâtiment.

Notre Groupe, leader en France et acteur majeur en Europe et en Amérique du Nord, est reconnu pour sa capacité à construire une relation de partenariat durable avec ses clients professionnels en s’engageant, à leurs côtés, dans la recherche constante de gains de productivité, de performance et d’innovation.

La force de Descours & Cabaud repose sur des avantages concurrentiels de premier plan :

La puissance d’achat d’un leader

La disponibilité en stock des produits

Un sourcing maîtrisé

Sa marque de distribution Opsial, une solution alternative de qualité

L’implication et la réactivité de ses collaborateurs

Leur capacité d’adaptation aux mutations technologiques

Les compétences pour répondre aux besoins des différents clients

Descours et Cabaud c’est aussi l’offre la plus complète du marché : La largeur des gammes proposées en partenariat avec les plus grands fabricants français et mondiaux, les stocks de proximité de 710 points de vente sont autant d'atouts pour satisfaire les 450 000 clients professionnels du Groupe, que leurs demandes soient courantes ou spécifiques.

Et Descours et Cabaud c'est surtout l’expertise de tout son réseau avec :