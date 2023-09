DESIGN EXPRESS - Batiweb

Chez DESIGN EXPRESS, nous faisons le lien entre nos clients – des secteurs de l’architecture, de l’architecture d’intérieur, du jardin, du paysage, de l’urbanisme et de l’espace public, ainsi que ceux de l’événementiel et du divertissement – et les logiciels qu'ils utilisent. C'est ainsi que nous les aidons à atteindre leur objectif : créer des projets distinctifs, qui offrent à chaque fois des environnements nouveaux, incomparables et stimulants.

Pour ce faire, nous misons sur une simplicité intelligente. Avec un logiciel puissant qui aide les concepteurs à créer et à innover en toute liberté. Un logiciel qui donne vie à leurs projets, afin qu’ils puissent convaincre leurs clients. Et avec les connaissances et le savoir-faire de nos collaborateurs, des professionnels qui parlent la même langue qu’eux et comprennent mieux que quiconque les difficultés pour concilier créativité et élaboration technique.

L'histoire de DESIGN EXPRESS commence en 1986. Lucas Vandersanden et Luc Janssens réalisent des dessins techniques pour des architectes. La numérisation est également à l'origine de nombreux nouveaux développements dans cette profession, qu'ils suivent avec grand intérêt.

À la demande de leurs clients, ils changent de cap et se concentrent entièrement sur la distribution de logiciels pour les concepteurs. L’étape-clé est le contrat avec Diehlgraphsoft pour la distribution de MiniCAD dans le Benelux. Au fil des ans, l'entreprise s'agrandit, et se spécialise de plus en plus dans la vente de logiciels et la formation des concepteurs.

En 2014, DESIGN EXPRESS étend ses activités à la Pologne. Trois ans plus tard, ils acquièrent Cesyam, la société qui distribue Vectorworks et des produits complémentaires en France depuis 1989.

DESIGN EXPRESS est le distributeur officiel de Vectorworks, de Lumion et, depuis 2020, d’Enscape. C’est donc l'un des principaux fournisseurs de logiciels pour les concepteurs dans les domaines de l'architecture, de la décoration d’intérieur, de l'aménagement de jardins et de paysages, de l'urbanisme et de l'événementiel, avec plus de 80 employés au Benelux, en France et en Pologne.

Le savoir-faire de DESIGN EXPRESS :