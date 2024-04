DEVIBOX est un logiciel de bâtiment unique en ligne sans installation et maintenance, développé par des conducteurs de travaux, il a été pensé pour que l’ensemble de ses fonctionnalités soient nécessaire à la gestion de tout type d’entreprise du bâtiment. Outil de chiffrage unique il dispose de plus de 50 bases de données fournisseurs et industriels.

Il vous permet de partager vos données et communiqué avec l’ensemble de vos collaborateurs sur les dossiers en cours.