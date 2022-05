DIETRICH'S FRANCE

DIETRICH'S soutient la construction bois en transposant en réalisations concrètes les idées et les exigences. Nous proposons la solution la plus économique et la plus adaptée grâce à des produits de haute technologie et à un service compétent.

Nos prestations sur mesure et individualisées tiennent compte de l'évolution des besoins et de la taille des différentes entreprises industrielles et artisanales. Désormais diffusés très internationalement, les logiciels DIETRICH'S sont disponibles en 13 langues. Nos collaborateurs sont des experts dont la priorité est le succès de nos clients.

DIETRICH'S développe depuis 40 ans des logiciels pour la construction bois. C'est à partir de leurs compétences en charpente et de leur vision des possibilités de la digitalisation que Josef Dietrich et Uwe Emmer ont posé en 1982 la première pierre d'une entreprise désormais active à l'échelle internationale. Notre approche est marquée par la proximité avec les clients et la prestation de services technologiques orientée marché. Les logiciels DIETRICH'S offrent à nos clients les solutions les plus modernes pour répondre à tous les défis de construction et de dimensionnement de la construction bois.

Qu'il s'agisse d'une petite entreprise moderne de charpente, d'une entreprise moyenne de construction bois, d'un centre d'usinage, d'un fabricant de maisons préfabriquées, d'un fabricant de composants industriels ou d'un bureau d'études bois, les programmes DIETRICH'S proposent à l'échelle internationale une saisie conviviale, une structure modulaire, des composants adaptables et une grande sécurité d'investissement.

Nous nous engageons sur le long terme dans les formations professionnelles initiale et continue de construction bois au sein des meilleures hautes écoles et dans le cadre de projets de recherche européens.

Les solutions les plus modernes pour la construction, l'usinage, l'ossature en bois et la statique, ainsi que la réponse individualisée aux exigences clients avec nos éléments combinés paramétriques constituent les piliers de notre portefeuille. Une centaine de collaborateurs en recherche, développement, distribution et suivi de clientèle assurent la proximité des clients et la mise au point de solutions répondant aux exigences de l'industrie 4.0 dans la construction bois.

Le savoir-faire de DIETRICH'S :