DOMUSA TEKNIK - Batiweb

Domusa Teknik depuis 1976, conçoit, produit et commercialise des produits destinés au confort thermique et sanitaire dans l´habitat.

Nous proposons une large gamme de produit allant de la Pompe à chaleur, Pompes à chaleur Hybride, chaudière Biomasse ( granulés de bois et bûches), Système solaire, chaudière gaz, fioul, électriques, ballon de stockage, ainsi que des chauffe-eaux et des préparateurs sanitaire en acier inoxydable.

Fruit de plusieurs années de recherche et développement, nous avons développé une nouvelle technologie pour la combustion de la biomass, avec des rendements parmi les plus haut du marché.

Fidèle à notre philosophie d'innovation raisonné de façon pratique, nous prétendons maitrisant l'énergie de la biomass à un prix raisonnable et enfin accessible pour les consommateurs qui font le pari sur l'avenir de l'énergie renouvelable comme alternative pour un monde durable.

Nous faisons partie de la Corporation MONDRAGON depuis 1998, avec autres 257 autres entreprises cooperatives, avec des filiales de production et des délégations dans 41 pays et des ventes dans plus de 150.

Le savoir-faire de DOMUSA TEKNIK :