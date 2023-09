DR HAHN GMBH & CO. KG - Batiweb

L'enthousiasme d'une technique parfaite, d'un Design excellent et d'un service exceptionnel a fait de la société DR HAHN une des sociétés les plus innovatives dans le développement et la production de paumelles (charnières) pour portes métalliques et PVC.

Avec une part à l'exportation de 60 % elle fait également partie des marques fortes du secteur. Les fabricants de portes du monde entier peuvent être certains d’obtenir chez DR HAHN la solution appropriée à chaque situation. Paumelles en applique, à rouleaux, à clamer ou invisibles, dans différentes versions techniques et teintes, toutes les exigences seront satisfaites avec une qualité inégalée.

La société fut fondée par Dr. Walter Hahn en 1961. Au départ, celle-ci s’occupait de la déformation thermoplastique de matières synthétiques. Afin de présenter ces produits sur un salon, nous eûmes besoin de paumelles de porte. La résonance fut si positive que depuis, nous nous vouons aux paumelles de portes.

Le savoir-faire de DR HAHN :