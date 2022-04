DSM : Le spécialiste des revêtements drainants sans raccord

DSM, c’est une vaste gamme de produits capables de répondre à toutes vos demandes de revêtements de sols et murs décoratifs, sans raccord, intérieur ou extérieur, testés par des laboratoires indépendants agréés. DSM a élaboré des revêtements à partir de pierres naturelles telles que le marbre, les pierres transparentes, le quartz, les billes de verre et des revêtements en quartz et verre coloré. Nos revêtements sans raccord sont composés d’agrégats naturels roulés ou arrondis mélangés avec des résines Durline©.

Chaque revêtement reflète notre grande expérience. Les matériaux sont novateurs, tournés vers le futur, et s’associent à des exigences sévères en matière de qualité. Nous sélectionnons des pierres d’exception à travers le monde.

Combinez les matières et les couleurs selon vos envies : l’ensemble de nos revêtements Marbreline©, Marbreline renforcée©, Waxline©, Plastline©, Glassline©, Ceraline©, Siliceline©, Quartzline© utilisent les mêmes résines Durline©. Notre gamme de revêtements muraux se compose de quartz, minéraux, verre, marbre, résine Durline©. Elle vous offre une multitude d’effets originaux et décoratifs.

Par respect de l’environnement, nous revalorisons les chutes de pierres et les dallages extraits en carrière pour des utilisations telles que le carrelage. Une partie du verre que nous proposons provient de la filière du recyclage.

Nous répondons à tous vos projets, que vous soyez un particulier, une industrie, une collectivité, dans le respect de vos cahiers des charges et garanties demandées !

Le savoir-faire de DSM DIFFUSION SOL MUR :