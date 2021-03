Duarib est le leader français des fabricants de plates-formes et d'échafaudages roulants et fixes, grâce à une parfaite maîtrise des règles et des normes.

Duarib, fabricant de plates-formes et d’échafaudages, standards et sur-mesure.

Il y a plus de 60 ans, Duarib fabriquait le 1er pont roulant du marché français. Le point de départ d’une longue série d’innovations, avec une volonté toujours inchangée : faciliter le quotidien de nos utilisateurs et les accompagner dans leur métier, en toute sécurité !

Reconnue pour la qualité de ses produits et sa largeur de gamme, Duarib met également son expertise à votre service pour vous proposer des conceptions sur-mesure, étudiées et fabriquées selon vos besoins et contraintes spécifiques.

En 2011, trois industriels CENTAURE, DUARIB et HAEMMERLIN fusionnent pour former CDH Group.

Le savoir-faire de DUARIB :