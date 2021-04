DURAVIT, marque de tradition. Même une entreprise fière de sa tradition séculaire a commencé un jour « tout en bas de l’échelle », comme novice dans la branche ; oui, une aventure qui a depuis fait son chemin.

Tout a commencé en 1817, lorsque Georg Friedrich Horn construit à Hornberg en Forêt Noire une fabrique de faïence, qui se consacre d’abord à la production de vaisselle.

L’élargissement de la palette aux appareils sanitaires annonce le succès qui suivra : en 1956 la production passe de la faïence à la porcelaine et en 1960, le monde du sanitaire s’enrichit d’un nouveau nom : DURAVIT.

Aujourd’hui, la société anonyme DURAVIT est un groupe qui opère au niveau international sur 10 sites de production dans lesquels travaillent plus de 5.000 personnes.

DURAVIT, UN COCKTAIL DE FONCTIONNALITÉS, DE QUALITÉ ET DE CONFORT.

En ce qui concerne la salle de bains familiale, tous, petits et grands, ont des souhaits et des attentes différentes : là où s’ébattent d’abord des petits coquins pour laisser plus tard la place au tumulte matinal des adolescents, tout l’aménagement de la salle de bains doit pouvoir faire face aux épreuves les plus dures tout en restant fonctionnel et robuste.

Pendant ce temps, les parents quant à eux apprécient également le côté détente et relaxation intimiste de leur salle de bains tout en étant à la recherche d’un environnement confortable.

Un numéro de corde raide que DURAVIT maîtrise à la perfection avec ses séries Ketho et 2nd floor. Leur très haut niveau de finition garantit une longue durée de vie, même lorsqu’elles sont confiées aux mains des enfants.

Des lavabos, des miroirs, des armoires de toilette et des armoires de différentes dimensions et de différentes versions offrent à la fois une totale liberté dans l’aménagement de la salle de bains et un aspect général idéal.

Le savoir-faire DURAVIT :