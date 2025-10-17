EKEY BIOMETRIC SYSTEMS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « EKEY BIOMETRIC SYSTEMS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

EKEY : Le numéro un européen des solutions d’accès aux empreintes digitales

EKEY a débuté en 2002 et est aujourd’hui le numéro 1 européen des solutions d’accès par empreintes digitales. Avec EKEY, les gens deviennent des personnes autorisées – et non des objets. Les clés, cartes, codes, etc. peuvent être perdus, oubliés ou volés. Le doigt est toujours là !

EKEY emploie actuellement plus de 100 personnes sur ses 5 sites en Autriche, en Allemagne, au Liechtenstein/Suisse, en Italie et en Slovénie et exporte ses produits dans plus de 70 pays. La part des exportations est d’environ 80%. D’autres marchés importants sont la France, la Pologne, les États-Unis, la Inde et la Chine.

Rendre les avantages de la reconnaissance spécifique des personnes accessibles au plus grand nombre est profondément ancré dans l’ADN de notre entreprise.

Très tôt, EKEY a reconnu le potentiel de l’authentification biométrique comme une alternative simple, pratique et sûre aux clés, codes et autres outils d’autorisation d’accès. Ce qui a commencé comme un projet de recherche il y a plus de 20 ans est aujourd’hui l’un des principaux fabricants de contrôle d’accès biométrique.

Plus d’un million d’utilisateurs satisfaits sont la meilleure référence pour nos produits ! Les consommateurs privés ainsi que les grandes entreprises et organisations, telles que les pompiers ou les services de secours, font confiance aux solutions d’accès d’EKEY depuis des années.

Le savoir-faire d’EKEY :