EKO OKNA - Batiweb

EKO-OKNA est l'un des principaux producteurs européens de menuiserie de portes et de fenêtres. Notre expérience comptant de nombreuses années, notre volonté de développement continu, mais également notre capacité à adapter notre offre aux attentes des clients et aux tendances changeantes, voilà ce qui nous distingue de la concurrence.

Nos investissements dans le parc de machines se montant à plusieurs millions de PLN, notre expérience ainsi que notre équipe multilingue font que notre force d'exportation croît d'année en année. Nous poursuivons avec succès notre expansion sur les marchés européens. Nous allons également au-delà des frontières du vieux continent.

La qualité de nos produits et notre activité sont appréciés des clients du monde entier. À ce jour, nous avons réussi à créer un réseau de vente puissant, que nous continuons à agrandir sans relâche.

Une gamme complète de menuiseries extérieures en un seul endroit. Nous proposons des fenêtres, portes d’entrée, moustiquaires, portes de garage, baies coulissantes et systèmes de façade – déclinés dans de nombreux coloris, systèmes de profilés et avec de nombreux accessoires dédiés. De plus, nous proposons une gamme complète de protections solaires et de clôtures - en acier et en aluminium. Tous les produits sont fabriqués à partir des composants de fournisseurs européens de grande marque (Aluprof, Aluplast, Salamander, Aliplast, Beck+Heun, Exte, Somfy, Selve).

Des composants soigneusement sélectionnés, notre expérience de et un souci nombreuses années et notre souci de qualité supérieure confèrent à nos produits de meilleures propriétés techniques. Notre offre commerciale, comporte des fenêtres, portes d’entrée, systèmes coulissants, portes de garage, volets roulants, moustiquaires et pièces d'appui. Des millions clients, en Pologne et dans le monde, nous ont déjà fait confiance. Rejoignez-les !



Le savoir-faire d’EKO-OKNA :