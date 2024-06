EMMEDUE S.P.A - Batiweb

Tout à commencé avec une intuition, une idée autour de laquelle Angelo Candiracci voulait construire quelque chose de brillant qui appartienne non seulement à lui mais au monde entier. Aujourd’hui, EMMERDUE raconte son histoire au monde. Une histoire d’entreprise née de la passion pour l’innovation, la recherche technologique, l’union de savoir et connaissances qui ont su s’exprimer avec une continuité rentable depuis 1981.

EMMERDUE, grâce à son système constructif innovant, est maintenant reconnue par le monde des affaires comme une réalité de référence dans son propre secteur. L’esprit international de l’entreprise, ainsi que la gestion managériale du client et la profonde motivation du personnel interne, font de EMMERDUE un partenaire fiable capable de proposer des solutions personnalisées qui optimisent les investissements en fonction des besoins réels du client.

Le système constructif EMMERDUE est un système innovant et alternatif aux systèmes traditionnels, et avec une grande histoire de succès de plus de 35 ans. Le cœur du système constructif EMMERDUE est le panneau en polystyrène expansé EMMERDUE : modulaire, non préfabriqué, enfermé entre deux treillis en acier galvanisé à compléter directement sur site avec deux couches de béton projeté.

Dans le domaine des systèmes constructifs innovants, le système constructif antisismique EMMERDUE jouit d’une autorité considérable grâce à l’expérience acquise dans le temps, aux certifications internationales obtenues et aux succès des entrepreneurs qui ont démarré une activité sûre et rentable avec EMMERDUE.

Le savoir-faire d’EMMERDUE :