ENTREPOSE ECHAFAUDAGES maîtrise le métier de l’échafaudage et de l’étaiement dans son ensemble, de la conception à la mise en œuvre, en passant par les études, la vente, la location et la formation des utilisateurs.

A partir d’un réseau de 15 agences, ENTREPOSE ECHAFAUDAGES met à votre disposition une gamme complète de matériels adaptée à tous vos besoins et en conformité avec la réglementation, dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de l’industrie, du spectacle ainsi que des ouvrages provisoires pour l’accueil de public.

Forte d’une expérience de plus de 80 années d’utilisateur installateur sur les chantiers de toutes natures, ENTREPOSE ECHAFAUDAGES a développé avec le système Crab une gamme complète de matériels d’échafaudage et d’étaiement polyvalents et compatibles entre eux.

ENTREPOSE ECHAFAUDAGES vous fournit une prestation en adéquation totale avec vos besoins. Pour toutes tailles d'entreprises, de l'artisan aux plus grosses sociétés, ses solutions sont applicables dans tous les domaines.

Le savoir-faire d’ENTREPOSE ECHAFAUDAGES :