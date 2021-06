ENVEA est un fabricant de classe mondiale de systèmes de mesure en continu de l’air ambiant, des émissions de cheminées pour la mise en conformité réglementaire et de solutions d’optimisation des procédés industriels, offrant de nombreuses solutions clés en main.

Nos équipements et technologies incluent des analyseurs de gaz, débit et particules fines, de systèmes de mesure sur poudres et pulvérulents, débits de flux de solides et réactifs, détection de fuites sur filtres à manches, mesure d’humidité, poussières, mercure, dioxines, des réseaux de surveillance de la qualité de l’air, ainsi que des solutions de traitement et de reporting de données environnementales.