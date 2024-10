ERFURT est une société spécialisée dans la fabrication de revêtements muraux innovants et de haute qualité, particulièrement reconnue pour ses produits en fibre de verre, papier peint intissé et revêtements muraux écologiques.

Fondée en Allemagne, ERFURT se distingue par son engagement en faveur de la durabilité et de la qualité, avec des solutions adaptées tant aux besoins des professionnels du bâtiment qu'aux particuliers. Ses produits, faciles à poser et résistants, offrent un large choix de motifs et textures, répondant ainsi aux exigences esthétiques et techniques des projets d'aménagement intérieur.