Eurobois est le salon de référence en France pour les professionnels de la filière bois, de la transformation, de la construction et de l’agencement. Organisé tous les deux ans à Eurexpo Lyon, il réunit les acteurs clés du secteur pour présenter les dernières innovations et tendances.

La prochaine édition se tiendra du 3 au 6 février 2026. Les visiteurs pourront y découvrir une large gamme de solutions, notamment des machines et équipements pour la première et la seconde transformation du bois, des fournitures pour l'industrie du meuble et de l'agencement, des traitements et finitions, ainsi que des technologies de robotisation et d'automatisation.

L'édition précédente, en 2024, a connu un succès notable avec plus de 500 exposants et marques, attirant plus de 29 000 professionnels, dont 31 % d’exposants internationaux. Le salon a également proposé plus de 60 conférences et interventions, offrant une plateforme d'échange et de formation pour les participants.

Parmi les temps forts du salon, on retrouve des ateliers de démonstration, des ateliers de formation technique, des ateliers de fabrication, les Eurobois Awards récompensant les innovations, ainsi que la Wood Arena, un espace dédié aux conférences et tables rondes traitant de l'actualité de la filière.

Eurobois s'adresse à une diversité de professionnels, notamment les agenceurs, charpentiers, ébénistes, menuisiers, exploitants forestiers, collectivités, négociants et prescripteurs. C'est une occasion privilégiée pour ces acteurs de se rencontrer, d'échanger et de découvrir les dernières avancées technologiques et les tendances du marché.