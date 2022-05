EUROPISO : Réseau d'entreprises indépendantes spécialisées dans la projection de mousses isolantes thermique et acoustique.

EUROPISO n’est pas une franchise. Il s'agit d'un réseau d’entreprises du bâtiment ayant décidées de travailler ensemble, en toute indépendance.

Nos partenaires sont présents (quasiment) sur toute la France. Ils ont été formés par nos soins, leurs unités de projection sont révisées périodiquement, et les produits qu’ils utilisent sont les meilleurs dans le domaine de l’isolation.

Dans notre monde hyper-capitaliste - et ce n’est pas une critique mais une simple constatation - il est toujours bon de prendre une bouffée d’air frais.

EUROPISO est un réseau d’entreprises du bâtiment (que nous appelons partenaires) 100 % indépendant !

Nous ne sommes pas détenus par un fond d’investissement quelconque, ce qui nous assure une totale liberté d’actions. Nous ne sommes pas une franchise avec un modèle rigide à prendre ou à laisser : nos produits et nos services sont à la carte et évoluent en fonction de la demande du marché. Enfin, nous ne sommes pas une multinationale centrée exclusivement sur la recherche de profits (même si c’est toujours mieux d’en faire un peu) mais une petite entreprise composée de personnes compétentes et passionnées par leur métier.

Le savoir-faire d’EUROPISO :