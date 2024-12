LE LOGICIEL DE GESTION ET FACTURATION PENSÉ POUR LES ARTISANS

Tout simplement, gagnez du temps.

Depuis 2010, Evoliz, c’est le logiciel de gestion, de facturation et de pré-comptabilité conçu pour les entrepreneurs individuels et les TPE PME. Optez pour une solution fiable, complète, facile et 100% française.

Facturez en toute légalité, contrôlez vos dépenses, maîtrisez vos mouvements bancaires… Faîtes encore plus que ça, au même endroit.

Avec Evoliz, vous allez kiffer la gestion !

Témoignage client

“Evoliz on s’en sert pour tout, les devis, les factures, les rappels clients, la TVA … tout est géré sur Evoliz.”

Didier Mouraret | Électricien | Sarl Mouraret

Vous êtes menuisier, peintre, plombier, électricien, conducteur de travaux ? +2000 entreprises du bâtiment et artisans nous font confiance

Ce qui fait la différence avec Evoliz

Notre service client : Accompagnement de prise en main et support client inclus et illimité par email, chat et téléphone : vous parlez à de vraies personnes et ça, ça fait toute la différence.

Nos prix imbattables : À partir de 16€ par mois. Le meilleur rapport prix / service du marché avec des nouvelles fonctionnalités tous les 2 mois pour répondre à vos besoins.

Notre expérience : Cela fait 14 ans que nous accompagnons les entreprises à améliorer leur gestion et plus de 37 000 utilisateurs nous font confiance !

15 jours d'essai offerts : profitez de deux semaines pour tester notre logiciel gratuitement tout en bénéficiant d'un accompagnement téléphonique pour vous aider dans votre prise en main !

Les fonctionnalités d'Evoliz faites pour les artisans

→ Devis

Créez des devis professionnels en un temps record. Evoliz se charge pour vous des calculs de remise ou de TVA, et même de l’envoi par mail ou courrier à votre client.

→ Acompte

Demandez le paiement d’une partie du montant global de votre chantier avant que celui-ci ne commence. Le calcul et la gestion de l’acompte se font facilement.

→ Avancement

Echelonnez les paiements de vos clients et assurez votre trésorerie en éditant des factures au fur et à mesure du chantier jusqu'à sa livraison.

→ Retenue de garantie & pénalités

Gérez les aspects contractuels en quelques clics en intégrer ces conditions directement dans vos documents et garantissez protection et sécurité à vos clients.

→ Catalogue d'articles

Centralisez vos produits ou services et ne perdez plus de temps lors de la création de vos devis et factures. Saisissez les une seule fois et ajoutez les automatiquement !

→ Gérez directement sur le chantier

À distance ou sur un chantier, sur le siteweb ou l'app, notre logiciel vous permet d'accéder à votre compte en quelques clics, où que vous soyez.

Reprise de vos données facilitée

Vous envisagez de changer de logiciel ?

Avec Evoliz, importez facilement vos données : clients, fournisseurs, devis, articles et autres documents. Conservez tout votre historique en quelques clics.

De plus, notre équipe est à vos côtés pour vous accompagner et garantir une transition en toute sérénité.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez nous au 01 46 72 50 04 ou rendez-vous sur notre page dédiée au BTP.