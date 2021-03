Nous bénéficions d’une expérience de 30 années dans la vente et l’installation de Plafond Tendu.

Ce savoir faire nous permet aujourd’hui de proposer les meilleurs prix sur le marché du plafond tendu Français.

Pour cela :

Nous privilégions des solutions techniques éprouvées.

Nous compressons les coûts d’approvisionnement, de production et de transport.

Nous simplifions l’offre de services.

Les avantages EXTENZO :

Une esthétique parfaite

La simplicité avant tout

Un chantier propre et rapide

Un confort incomparable

Des finitions inégalées

Un investissement rentable et durable

Une résistance hors-norme

Le savoir-faire d’EXTENZO :

UN PLAFOND QUI A DU STYLE

Le plafond tendu EXTENZO®crée une unité parfaite qui agrandit l’espace, installe une ambiance élégante et donne du style et du caractère à la pièce. Il permet d’installer de façon simple et élégante divers accessoires : éclairages sophistiqués, alarme, ventilation, détecteurs de fumée, sonorisation… Enfin, il améliore le confort acoustique et thermique.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système des Plafonds Tendus EXTENZO®est constitué d’une membrane en matériau de synthèse, façonnée sur mesure en un faux plafond destiné à être installé dans le local désigné. Mais contrairement aux faux plafonds suspendus classiques, le système des Plafonds Tendus EXTENZO® se fixe exclusivement au périmètre, principalement à hauteur choisie, à l’aide d’un dispositif d’enclenchement spécialement conçu à cet effet et équipé d’un blocage de sécurité.

Le dispositif d’enclenchement assure une fixation robuste tout en restant facilement démontable.

VOTRE INTÉRIEUR TRANSFORMÉ EN UN INSTANT

En rénovation comme en neuf, le plafond tendu EXTENZO®est la solution idéale pour toute surface. Il s’installe rapidement, sans salissures, directement sous votre ancien plafond sans démolition ni poussière. Le plafond tendu Extenzo permet de conserver un maximum de hauteur sous plafond ou peut être installé à la hauteur désirée. Le large choix de formes et de couleurs proposé permet de réaliser un plafond sobre avec un rendu impeccable ou de créer une ambiance originale avec, par exemple, un plafond imprimé.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le plafond tendu est devenu tendance et est une incroyable solution de décoration : le nuancier EXTENZO® est riche de plus d’une centaine de teintes. Suivant l’air du temps, les courants dominants et les inspirations des créateurs, il s’enrichit régulièrement de nouvelles couleurs tendances.