F3B MOULDS : Les spécialistes des moules pour bétons vibrés.

Fabricant, depuis plus de 40 ans, de moules en acier dédiés à l’industrie des blocs de bétons en France et à l’étranger, nous concevons et fabriquons les équipements dont vous avez besoin.

Nos équipes hautement qualifiées vous accompagnent dans vos projets et veillent en permanence à développer des solutions techniques de haute technologie. Nous nous adaptons aux exigences techniques des machines et des matériaux que vous utilisez.

Notre force de travail, de compétence et de savoir-faire nous permettent de répondre à toutes vos attentes, et font de nous un partenaire reconnu et fiable.

De plus, nous portons un sérieux intérêt à accompagner nos clients dans leurs différents projets, et ce, dès la première étape : l’élaboration du cahier des charges, puis l’étude des coûts et l’optimisation des process de production. Vous pourrez, avec notre bureau d’études intégré, visualiser en amont vos futurs produits et ainsi, mesurer leurs avantages.

F3B MOULDS, la filiale française acquise en 2014, est spécialisée dans les moules à blocs creux. Les moules à blocs creux à parois minces, en particulier, complètent ici la gamme RAMPF.

Le savoir-faire de F3B MOULDS :