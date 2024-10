FACAL - Batiweb

FACAL est une société italienne spécialisée dans la fabrication de produits d’accès en hauteur (échelles et échafaudages), principalement en aluminium, mais aussi en acier et en fibre de verre.

Le début de l’activité de l’entreprise remonte aux premières années 30, quand Achille Negretti, le fondateur de la société, quitte l’atelier où il avait fait son apprentissage pour commencer son activité dans la construction de meubles de valeur en bois.

Les années 2000 portent dans la société la troisième génération, Nicola et Angela Negretti, fils de Massimo et aussi la disparition du fondateur Achille Negretti, qui voit maintenant FACAL construire avec des systèmes de production avancés, produits bien finis et soignés toujours dans le respect de celle philosophie d’entreprise jamais perdue, dialoguer avec grossistes et groups d’achat et, grâce aussi à la participation à des foires internationales, entreprendre la voie de l’exportation.

Notre philosophie est basée sur la qualité et la sécurité du produit, toujours certifié selon les normes européennes, avec un excellent rapport qualité/prix. Le développement constant de la gamme et de l’offre de produits, grâce à la recherche et à la conception de nouveaux articles, la recherche de partenaires commerciaux efficaces et fiables nous permet d’arriver à l’utilisateur finale, qu’il s’agisse d’un professionnel, un artisan, une entreprise ou seulement qui pratique un loisir.

Le savoir-faire de FACAL :