FASSA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FASSA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

FASSA BORTOLO est une marque historique dans le monde du bâtiment, leader en Italie et parmi les plus affirmées au niveau mondial.

L'attention à la qualité et aux matières premières, la recherche, l’innovation et le respect de l’environnement, représentent depuis toujours la vision de l’entreprise, qui s’exprime avec un engagement constant pour le développement de solutions à l’avant-garde pour l’évolution du bâtiment.

La vaste gamme de produits se présente comme un système intégré capable de satisfaire toutes les exigences du secteur et de répondre à tout type d’ouvrage, de la petite intervention au grand chantier.

Suivant depuis toujours le rythme du marché, l’offre s'étend des mortiers aux enduits pré-mélangés, en passant par les peintures et produits pour la pose, jusqu’aux solutions pour l'assainissement, la réparation et l’isolation thermique. Il faut ajouter à cela les produits pour l’Architecture Naturelle, les plaques de plâtre et accessoires Gypsotech®, ainsi que la ligne de produits décoratifs Sfide d’arte®.

Le savoir-faire de FASSA BORTOLO :