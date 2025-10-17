FERPLAST SRL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FERPLAST SRL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Fondée en 1970 par Luigi Sartirani pour produire de petits ustensiles de cuisine en inox, FERPLAST évolue rapidement et se spécialise dans la production de siphons de sol. L'expertise acquise dans le travail de l'acier inoxydable a donné à FERPLAST le savoir-faire indispensable pour offrir, tant sur les marchés italiens qu'étrangers, des produits de qualité supérieure, fonctionnels et efficaces, reconnus pour l'élégance et l'attention au design typiques du Made in Italy.

Depuis la fin des années 1990, l'entreprise est sous la direction de la fille de Luigi, Laura Sartirani qui, grâce à la forte tradition familiale entrepreneuriale, a transformé FERPLAST en un fabricant leader de systèmes de drainage domestiques et commerciaux en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316. acier.

Les produits FERPLAST ont été choisis et installés dans certains des bâtiments les plus prestigieux et mondialement connus : le gratte-ciel Burji Khalifa, le magnifique Burj Al Arab en forme de voile, le célèbre Atlantis The Palm Hotel, pour n'en nommer que quelques-uns.

Les concepteurs de FERPLAST ont toujours accordé une grande attention aux goûts et aux besoins en constante évolution de la salle de bain d'aujourd'hui.

C'est pourquoi, en plus d'améliorer les évacuations de sol carrées traditionnelles (200x200, 150x150, 100x100 et 80x80mm), qui ont fait le succès de l'entreprise au fil des ans, ils ont conçu les rigoles de douche LINEARDRAIN et les évacuations TILE HOLDER. Combinaison parfaite d'aspect élégant, de fonctionnalité et d'efficacité, ils répondent non seulement à toutes les exigences pratiques et esthétiques des salles de bains modernes, mais suppriment également le besoin de receveurs de douche conventionnels.

En 2015, une nouvelle ligne a été lancée : les LINEARDRAIN IN-TILE 900x100 et 600x100mm, conçues pour créer une intégration totale entre le caniveau et le sol environnant.

En 2016, de nouvelles dimensions ont été introduites pour les séries LINEARDRAIN IN-TILE et TILE HOLDER.

Le nouveau lancement 2017 est MODULAR LINEARDRAIN IN-TILE avec une extension standard de 200 à 1200 mm avec une largeur innovante de 40 mm.

La nouvelle ligne de cette année est WALLDRAIN, un drain en acier inoxydable dissimulé dans le mur avec un couvercle élégant. Facile à inspecter, il est idéal pour les travaux de rénovation.