Depuis plus de 90 ans, FESTOOL est toujours aussi passionnés par les machines électroportatives haut de gamme.

Nous partageons cette passion avec nos utilisateurs et nos fans : avec nos machines, le travail des artisans est facilité et nous les aidons à atteindre plus rapidement un résultat parfait.

L'approche de Système nous permet de penser aussi à tous les détails. Plus de 350 brevets et 80 prix nous ont été décernés, la preuve de notre force d'innovation. Ceci satisfait nos clients, qui sont au cœur de notre activité.

FESTOOL vous offre la liberté de mettre une idée en pratique, de réaliser un projet sans interruptions ni pannes, en un temps record et avec une efficacité maximale, tout en garantissant une sollicitation moindre pour le corps.

Il existe des milliers de défis pour un outil électroportatif moderne. Nos machines sont conçues pour relever ces défis et répondre aux exigences les plus élevées – elles séduisent autant par leur puissance que par leur ergonomie et leur design. Dans ces trois domaines, nous nous concentrons sur l'aspect visuel, mais insistons avant tout sur les avantages pour l'utilisateur. Cela se voit au niveau du résultat et se sent lors de la prise en main.

Depuis de nombreuses années, beaucoup de nos machines se sont vues décernées des prix, comme par exemple l'iF Product Design Award pour le rail de guidage FS, la scie plongeante TSC 55 ou, plus récemment, notre radio SYSROCK. De quoi en être fier.

Notre entreprise est attachée à ses traditions. Notre berceau se trouve dans le Jura souabe, plus précisément à Wendlingen am Neckar, près de Stuttgart. C'est également ici que se trouve notre siège social. D'autres sites de production sont installés à Neidlingen (ville située à 20 km), à Illertissen ainsi qu'à Česká Lípa dans le nord de la République tchèque. Nous sommes présents dans 68 pays dans le monde et employons plus de 2 700 collaborateurs. Nous gérons nos propres filiales dans 25 pays – la part de nos exportations s'élève à 76 %.

Avec la marque Tanos, FESTOOL fait partie de la marque TTS Tooltechnic Systems AG & Co.KG.

Le savoir-faire de FESTOOL :